Başakşehir'de Filistin'e Destek Programı Düzenlendi

Gazze'ye Destek İçin Anma Etkinliği

Başakşehir'deki Fahrettin Paşa Camii'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla "Filistin ve Şehitleri Anma Programı" düzenlendi.

Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe, Yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler de aktif bir şekilde katılarak ilahiler, oratoryo ve şiirler okudular.

Öğrencilere İkramlar ve Sembolik Etkinlikler

Katılımcılar için Filistin bayrağının renkleriyle süslenmiş bir masada karpuz, zeytin ve limon ikram edildi. Ayrıca, etkinliğin görsel zenginliği artırmak için siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonlar gökyüzüne uçuruldu.

İmam Hatip Hibe'den Açıklama

Fahrettin Paşa Camii'nin İmam Hatibi Enes Abdurrahman Hibe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programda Filistin’in yanı sıra 1915 Çanakkale Zaferi ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde şehit olanları andıklarını belirtti.

Çocukların Farkındalığı ve Hatim Duası

Hibe, etkinliğin çocuklarda farkındalık yaratmak için organize edildiğinin altını çizerken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 7 haftalık kurs kapsamında Kur'an-ı Kerim'i öğrenen çocukların tüm şehitlere hatim yaptıklarını ifade etti. Ayrıca, etkinlikte hatim duası da yer aldı.

Filistin İçin Oyuncak Toplama Projesi

Çocuklar, "Oyuncağını Paylaş" projesi kapsamında topladıkları oyuncakları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e göndereceklerini duyurdular. Hibe, etkinlikte Doğu Türkistanlı dört öğrencinin de yer aldığını, onların da Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulmü anlatan şiirler okuduklarını sözlerine ekledi.