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Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı

Başakşehir'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı, 9 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:49
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı

Başakşehir'de Silahlı Saldırıya Operasyon

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İkitelli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine 28 Aralık'ta gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, olayın hemen ardından motosiklet ile kaçan şüpheliler Y.M, B.G. ve B.A.'yı, 1 Ocak'ta Fatih Tahtakale Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri araç takibi ile yakalamayı başardı.

Gözaltına alınan bu şüphelilerin araçlarında yapılan aramada toplamda 8 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Diğer Zanlı ve Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Şüphelilerin ikamet adreslerine düzenlenen baskınlar sırasında, diğer bir zanlı olan S.İ. de yakalandı. Yapılan aramada, buradan 510 gram uyuşturucu madde, iş yerinin kurşunlanması sırasında kullanılan motosiklet, bir tabanca ve 10 fişek bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Başakşehir'de bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler...

Başakşehir'de bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, olayın ardından motosikletle kaçan şüpheliler Y.M, B.G. ve B.A'yı, 1 Ocak'ta Fatih Tahtakale Mahallesi'nde cadde üzerinde yapılan araç takibiyle yakaladı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada toplam 8 kilo 500 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

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