Başakşehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
Başakşehir'de kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçe genelinde kar örtüsü oluşurken, günlük yaşam ve ulaşımda dikkat gerektiren koşullar oluştu.
Durum ve Etkiler
Kar yağışı sonucu cadde ve sokaklarda beyaz örtü belirginleşti. Vatandaşlar dışarıda hareket ederken temkinli davranıyor; sürüş koşulları normalden daha hassas hale gelebilir.
Tedbirler
Olumsuz hava koşullarında mümkün olduğunca dikkatli olunması, araç sürücülerinin hızlarını ve takip mesafelerini azaltması, yaya ve araç güvenliğine öncelik verilmesi öneriliyor. Kısa vadeli planlarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamak, gerekli durumlarda uygun kış ekipmanları kullanmak faydalı olacaktır.
Başakşehir'deki kar yağışıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
