Başakşehir'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Başakşehir'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar örtüsü oluşurken, vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:51
Başakşehir'de kar yağışı etkisini gösteriyor. İlçe genelinde kar örtüsü oluşurken, günlük yaşam ve ulaşımda dikkat gerektiren koşullar oluştu.

Durum ve Etkiler

Kar yağışı sonucu cadde ve sokaklarda beyaz örtü belirginleşti. Vatandaşlar dışarıda hareket ederken temkinli davranıyor; sürüş koşulları normalden daha hassas hale gelebilir.

Tedbirler

Olumsuz hava koşullarında mümkün olduğunca dikkatli olunması, araç sürücülerinin hızlarını ve takip mesafelerini azaltması, yaya ve araç güvenliğine öncelik verilmesi öneriliyor. Kısa vadeli planlarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamak, gerekli durumlarda uygun kış ekipmanları kullanmak faydalı olacaktır.

Başakşehir'deki kar yağışıyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

