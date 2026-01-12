Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi görev başında

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, kışın ağır koşullarına rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor. Karla kaplanan alanlarda devriye atan ekipler, bölge güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması için sahada aktif rol oynuyor.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgelerde gerçekleştirilen devriyelerde, atlı jandarmaların özellikle araç girişinin zor olduğu alanlarda etkin görev yaptığı gözlemlendi. Doğayla iç içe yürütülen bu görev sırasında ekiplerin disiplinli duruşu ve koordinasyonu dikkat çekiyor.

Yetkililer, atlı jandarma birliklerinin park, mesire alanları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde caydırıcı bir güvenlik unsuru oluşturduğunu vurguluyor. Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde de kamu düzeninin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen görev başında olan atlı jandarma, hem asayişin temini hem de vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ATLI JANDARMA TİMİ, ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN GÖREVLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.