Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, karla kaplanan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye yaparak halkın güvenliğini sağlıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:16
Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Van'da Atlı Jandarma Kış Nöbeti: Zorlu Koşullarda Güvenlik

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi görev başında

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı atlı jandarma timi, kışın ağır koşullarına rağmen görevlerini aralıksız sürdürüyor. Karla kaplanan alanlarda devriye atan ekipler, bölge güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzurunun korunması için sahada aktif rol oynuyor.

Beyaz örtüyle kaplanan bölgelerde gerçekleştirilen devriyelerde, atlı jandarmaların özellikle araç girişinin zor olduğu alanlarda etkin görev yaptığı gözlemlendi. Doğayla iç içe yürütülen bu görev sırasında ekiplerin disiplinli duruşu ve koordinasyonu dikkat çekiyor.

Yetkililer, atlı jandarma birliklerinin park, mesire alanları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde caydırıcı bir güvenlik unsuru oluşturduğunu vurguluyor. Kış şartlarının ağırlaştığı dönemlerde de kamu düzeninin sağlanması adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

Soğuk hava ve kar yağışına rağmen görev başında olan atlı jandarma, hem asayişin temini hem de vatandaşların kendilerini güvende hissetmeleri için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor.

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ATLI JANDARMA TİMİ, ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN GÖREVLERİNİ...

VAN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI ATLI JANDARMA TİMİ, ZORLU KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN GÖREVLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören Belediyesi'nden Karla Mücadele: 93 Araç ve 400’den Fazla Personel
2
Tarsus'ta Sağanak: Yaklaşık 100 Mevsimlik İşçi Tahliye Edildi
3
Yenişehir'de Cumartesi Kapalı Pazar Yeri Projesi Başladı
4
Yeni Yılda Mışıl Mışıl Uyku: 7 Etkili Öneri
5
Özer Matlı: Öngörülebilirlik Reel Sektöre İvme Kazandıracak
6
Arnavutköy'de Tuzlama Çalışmaları Devam Ediyor
7
İnegöl Belediyesi 365 Gün Yanınızda: 14 bin 146 Aileye Destek (2025)

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları