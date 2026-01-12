Başkan Özdoğan: Hacılar’da Hizmet, 112 Acil Merkezi ve Yeni Lise Hedefi

Başkan Özdoğan: Hacılar’da hizmet ve eser yolculuğumuz kararlılıkla devam edecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri değerlendirdi. Özdoğan, 2025 yılının Hacılar Belediyesi’ndeki tüm birimler açısından verimli geçtiğini vurguladı ve 2026 yılında hizmet ve eser odaklı çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

2025’ten 2026’ya: Hizmette süreklilik ve kalıcı eser sözü

“2025 yılında tüm birimlerimiz güzel işler yaptılar, yapmaya da devam edecekler inşallah. Bir taraftan hizmet üretirken, diğer taraftan kalıcı eserler ortaya koymaya devam edeceğiz. Yeni dönüşüm alanları, yeni hizmet alanları ve yeni eserlerin açılışlarını yapacağımız çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda temellerini atacağımız yeni projeler de bu süreçte hayata geçecek” diyen Başkan Özdoğan, yatırımların önümüzdeki dönemde hız kazanacağını söyledi.

Ankara temasları ve bakanlık işbirlikleri

Başkent Ankara ile temasların kesintisiz sürdürüleceğini belirten Özdoğan, bakanlıklarla yürütülen projelerin ilçeye yeni kazanımlar olarak yansıyacağını belirterek şunları aktardı: “Bu ay itibarıyla Ankara temaslarımız yeniden başlayacak. Bakanlıklarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımızın ilçemize yeni kazanımlar olarak yansımasını hedefliyoruz”.

Hacılar’a 112 Acil Sağlık Merkezi ve yeni lise

Hayırsever katkılarıyla sağlık ve eğitim alanında önemli adımlar atıldığını söyleyen Başkan Özdoğan, ilçeye bir 112 Acil Sağlık Merkezi ve yeni bir lise kazandırılacağını duyurdu. Özdoğan, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Hayırseverlerimizin katkılarıyla ilçemizde sağlık ve eğitim alanında yeni sözleşmeleri bu ay içerisinde imzalayacağız. Yeni bir lise ve yeni bir 112 Acil Sağlık Merkezi için son noktaya geldik. Protokol aşamasındayız. Bahar aylarıyla birlikte temellerini atmayı planlıyoruz. 112 Acil Sağlık Merkezimizin yıl sonuna kalmadan tamamlanmasını hedefliyoruz. Lisemiz ise 2027-2028 eğitim öğretim yılında hizmete girecek şekilde inşa edilecek”.

Birlik ve beraberlik çağrısı

Türkiye ve dünyadaki gelişmelere dikkat çeken Başkan Özdoğan, birlik ve beraberlik vurgusunu yineleyerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “İçinde bulunduğumuz süreç, dünden daha güçlü olmamız gereken bir dönemdir. İlçe olarak, il olarak ve ülke olarak daha çok çalışmalı, daha çok gayret etmeli ve birlik beraberlik içerisinde yolumuza devam etmeliyiz. Rabbim herkese sağlık ve sıhhat versin.”

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN; İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN...

HACILAR BELEDİYE BAŞKANI BİLAL ÖZDOĞAN; İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEME İLİŞKİN HEDEFLER HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

