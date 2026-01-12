TBMM Komisyonu Kayseri’de: Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Bölgesel İstişare

Ziyaret ve inceleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret etti. Komisyon üyeleri merkezdeki faaliyetleri yerinde inceleyip, eğitim alan engelli bireyler ve aileleriyle sohbet etti.

Bölgesel istişare toplantısı

Merkezde devam eden incelemelerin ardından katılımcılar, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı’na geçti. Toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte çok sayıda milletvekili, kurum temsilcisi ve STK yetkilisi katıldı.

Toplantıya katılan isimler arasında AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Aksaray, Amasya, Çankırı, Çorum, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden yetkililer ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yer aldı.

Konuşmalar ve hedefler

Dr. Memduh Büyükkılıç toplantıda, insana değer veren bir hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini, Kayseri’de engelleri aşma gayreti içinde olduklarını ve bu çalışmalara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Büyükkılıç, bir doktor ve nörolog olarak insana verilen değerin ve bu alanlardaki yatırımların önemine vurgu yaptı ve merkez ile belediyenin engelli bireylere yönelik hizmetlerini anlattı.

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Komisyon adına Kayseri’ye teşekkür ederek şehrin Anadolu’nun omurgasını oluşturan hafızasına işaret etti. Kasapoğlu, 12 ilin gündeme alınacağı istişarelerde engelli bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen başlıkların sahada dinleneceğini ve 81 ildeki fotoğraf netleşene kadar çalışmaların süreceğini ifade etti. Komisyonun iyi örnekleri tespit edip yaygınlaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

Vali Gökmen Çiçek ise Komisyonun tavsiye ve yol göstericiliğine uyacaklarını, gerekirse Kayseri’nin pilot şehir olmasını talep edeceklerini belirtti ve Kayseri’deki iş birliğiyle yürütülen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Saha ve kurum ziyaretleri

Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve engelli vatandaşların görüşleri alındı; 12 ilde engelli bireylerin hayatını etkileyen konular ele alındı. Toplantı sonrası Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek ve komisyon üyeleri, Vali Çiçek öncülüğünde ve Başkan Büyükkılıç’ın destekleriyle kurulan Erciyes Engelliler İşletme Kooperatifi ile Birlik Vakfı Kayseri Şubesini ziyaret etti. Birlik Vakfı ziyaretinde heyet arasında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da yer aldı.

Toplantı ve ziyaretler, Kayseri’de uygulanan modellerin ülke genelinde yaygınlaştırılması ve engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının güçlendirilmesi hedefiyle önemli bir bölgesel adım olarak kayda geçti.

