Şırnak’ta 2025’te 5 bin 9 gıda denetimi: 2 milyon 750 bin 861 lira ceza

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri ve eğitim çalışmaları

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla 2025 yılı boyunca denetimlerini aralıksız sürdürdü. "Gıdaya sıfır tolerans" ilkesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında birçok işletme mercek altına alındı ve mevzuata aykırı faaliyetlere izin verilmedi.

İl genelinde 2025 yılı içerisinde toplam 5 bin 9 gıda denetimi gerçekleştirildi. Risk esaslı denetimler çerçevesinde 97 adet numune alınarak analizleri yapıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere toplam 2 milyon 750 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetlerine de büyük önem veren müdürlük, kent genelindeki okullarda 3 bin 49 öğrenciye gıda güvenilirliği ve gıda israfı konularında eğitim verdi. Öğrenciler, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim bilinci ve israfın önlenmesi konusunda bilgilendirildi.

Yetkililer, 2025 yılında ortaya konulan kararlı ve titiz yaklaşımın 2026 yılında da aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden unsurlarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

