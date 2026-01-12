Doç. Dr. Osman Barut: Sık İdrara Çıkma ve Yanma Sistit Habercisi Olabilir

Doç. Dr. Osman Barut, sık idrara çıkma, yanma ve alt karın ağrısının sistit belirtisi olabileceğini; erken tanı ve uzman başvurusunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:15
Medical Point Gaziantep Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Barut, sistit konusunda uyarılarda bulundu ve hastalığın ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Dr. Barut, "Sık idrara çıkma ve yanma sistit habercisi olabilir" ifadesiyle dikkat çekti.

Belirtiler ve nedenleri

Doç. Dr. Osman Barut, "İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma ve alt karın ağrısı gibi şikayetlerle kendini gösteren sistit, toplumda oldukça sık görülmesine rağmen çoğu zaman ihmal ediliyor" dedi.

Dr. Barut, "Kadınlarda idrar kanalının kısa olması nedeniyle bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolaydır. Bu nedenle sistit kadınlarda erkeklere göre daha sık karşımıza çıkmaktadır. Sistit, idrar kesesinin (mesanenin) iltihaplanmasıdır. Genellikle bakterilerin idrar yolundan mesaneye ulaşmasıyla ortaya çıkar. Özellikle kadınlarda daha sık görülen bu hastalık, her yaş grubunda görülebilmektedir. Sistitin en yaygın belirtileri arasında idrar yaparken yanma ve ağrı, sık idrara çıkma isteği, alt karın ve kasık ağrısı, bulanık ya da kötü kokulu idrar yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Öne çıkan belirtiler: İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, alt karın/ kasık ağrısı, bulanık veya kötü kokulu idrar.

Belirtiler göz ardı edilmemeli

Bazı hastalarda idrarda kan görülebildiğini belirten Doç. Dr. Barut, ileri vakalarda ateş ve bel ağrısının da tabloya eklenebileceğini söyledi.

Tedavi edilmezse böbreklere ilerleyebilir

Doç. Dr. Osman Barut, "Tedavi edilmeyen sistit, enfeksiyonun böbreklere yayılmasına ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kendi kendine ilaç kullanımı ya da tedaviyi ertelemek hastalığın tekrarlamasına yol açar" şeklinde uyardı.

Kimler risk altında ve korunma

Dr. Barut, "Yetersiz sıvı tüketimi, idrarı uzun süre tutmak, hijyen kurallarına dikkat etmemek, bağışıklık sisteminin zayıf olması, menopoz dönemi ve diyabet gibi kronik hastalıklar sistit riskini artıran faktörler arasında yer alıyor" dedi.

Korunma önerileri: Bol su içmek, idrarı uzun süre tutmamak, kişisel hijyene dikkat etmek ve şikâyetler başladığında vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmak. Dr. Barut, erken tanı ve doğru tedaviyle sistitin kısa sürede kontrol altına alınabileceğini, belirtileri hafife almamanın yaşam kalitesini artıracağını vurguladı.

