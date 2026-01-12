Çatalca Beyaza Büründü: Kar Hayatı Etkiledi

Çatalca'da etkili kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü; cadde ve sokaklarda ulaşımda aksama ve kartpostallık görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:12
İlçede kar manzaraları ve günlük yaşama etkileri

Çatalca bugün yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İlçenin cadde ve sokaklarında oluşan örtü, kent merkezinde ve çevre yerleşimlerde göz alıcı görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı, günlük yaşamı etkileyerek ulaşımda aksamalar ve tedbirlerin alınmasına neden oldu. Sürücüler ve yayalar için zemin zaman zaman kayganlaşırken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Fotoğraf ve görüntülerde Çatalca'nın kış manzaraları ön plana çıktı; sokaklar, parklar ve çatılar karla kaplandı. Yerel halk, oluşan doğal manzarayı sosyal medyada paylaşarak bölgedeki değişimi aktardı.

Yoğun karın ardından temizlik ve güvenlik çalışmaları öncelikli hale gelirken, yetkililerin anonsları ve uyarıları takip edilmesi öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

