Çatalca Beyaza Büründü: Kar Hayatı Etkiledi

İlçede kar manzaraları ve günlük yaşama etkileri

Çatalca bugün yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. İlçenin cadde ve sokaklarında oluşan örtü, kent merkezinde ve çevre yerleşimlerde göz alıcı görüntüler oluşturdu.

Kar yağışı, günlük yaşamı etkileyerek ulaşımda aksamalar ve tedbirlerin alınmasına neden oldu. Sürücüler ve yayalar için zemin zaman zaman kayganlaşırken yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Fotoğraf ve görüntülerde Çatalca'nın kış manzaraları ön plana çıktı; sokaklar, parklar ve çatılar karla kaplandı. Yerel halk, oluşan doğal manzarayı sosyal medyada paylaşarak bölgedeki değişimi aktardı.

Yoğun karın ardından temizlik ve güvenlik çalışmaları öncelikli hale gelirken, yetkililerin anonsları ve uyarıları takip edilmesi öneriliyor.

