Başakşehir'de Ters Dönen Otomobildeki 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Başakşehir'de Yürekleri Ağızlara Getiren Kaza

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, İkitelli bölgesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak ters dönen otomobil içindeki 3 kişi, şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazanın etkileyici detayları ise olay yerinde yaşanan anları gözler önüne serdi.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Atatürk Bulvarı ile Süleyman Demirel Bulvarı kesişimindeki kavşakta, Abdulvahap G.A. yönetimindeki 58 ACJ 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan 3 kişi, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Ters dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bu kaza, sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Başakşehir'de meydana gelen bu olay, yaralanma ya da can kaybına neden olmadan başarıyla sonlandı.

Başakşehir'de kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Başakşehir'de kontrolden çıkarak ters dönen otomobildeki 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.