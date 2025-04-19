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Başakşehir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: İş Merkezi ve Apartmana Zarar Verdi

Başakşehir'de bir iş merkezinde çıkan yangın, bitişiğindeki apartmana sıçradı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 06:36
Başakşehir'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: İş Merkezi ve Apartmana Zarar Verdi

Başakşehir'de Yangın Panik Yarattı

İstanbul Başakşehir'de, Güvercintepe Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde başlayan yangın, kısa sürede bitişiğindeki dört katlı apartmana sıçradı.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş merkezinin giriş katında çıkan yangın, hızla yayılarak iş merkezinin tamamını sardı. Yangın, aynı zamanda sokak üzerinde park halindeki araçlara da sıçradı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri güvenli bir şekilde tahliye edilirken, yangının söndürülmesi için çevre ilçelerden ek itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi.

Yangın, 1 Saatlik Mücadeleyle Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iş merkezindeki altı iş yeri, bitişikteki apartman ve park halindeki araçlar zarar gördü.

İstanbul Başakşehir’de iş merkezinde başlayıp, yanındaki binaya ve araçlara sıçrayan yangın...

İstanbul Başakşehir’de iş merkezinde başlayıp, yanındaki binaya ve araçlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

İstanbul Başakşehir’de iş merkezinde başlayıp, yanındaki binaya ve araçlara sıçrayan yangın...

İstanbul Başakşehir’de iş merkezinde başlayıp, yanındaki binaya ve araçlara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

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