Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 12 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:51
Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 12 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Rüşvet Operasyonu Sonrası Gelişmeler

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Tapu Müdürlüğü'nde, maddi menfaat karşılığında usulsüz işlemler yapmakla suçlanan 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2020 yılında gerçekleşen rüşvet eylemleri üzerine düzenlenen operasyonda toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Detaylar ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan kişiler arasında Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdürleri K.Ü. ve R.K., tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T., tapu memurları B.K. ve S.A., 6 emlakçı, bir güvenlik görevlisi ve bir temizlik görevlisi yer aldı. Şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli Kontrol ve Soruşturmanın Devamı

Nöbetçi hakim, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma zorunluluğu getirerek, adli kontrol tedbiri uyguladı. İstanbul merkezli operasyonda, İzmir, Bursa ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlar sonucunda belirlenen usulsüzlükler arasında, tapu müdürlüğünde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin etmesi ve emlakçılar aracılığıyla rüşvetlerin tapu görevlilerine ulaştırılması dikkati çekti.

Kaçak Kazanç ve Sonuçlar

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, şüphelilerin rüşvet yoluyla gerçekleştirdiği usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonun detayları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yetkililer sürecin devam edeceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları