Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde Rüşvet Operasyonu: 12 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Rüşvet Operasyonu Sonrası Gelişmeler

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Tapu Müdürlüğü'nde, maddi menfaat karşılığında usulsüz işlemler yapmakla suçlanan 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2020 yılında gerçekleşen rüşvet eylemleri üzerine düzenlenen operasyonda toplamda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Detaylar ve Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan kişiler arasında Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdürleri K.Ü. ve R.K., tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T., tapu memurları B.K. ve S.A., 6 emlakçı, bir güvenlik görevlisi ve bir temizlik görevlisi yer aldı. Şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Adli Kontrol ve Soruşturmanın Devamı

Nöbetçi hakim, şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma zorunluluğu getirerek, adli kontrol tedbiri uyguladı. İstanbul merkezli operasyonda, İzmir, Bursa ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlar sonucunda belirlenen usulsüzlükler arasında, tapu müdürlüğünde görevli kişilerin arşivden usulsüz evrak temin etmesi ve emlakçılar aracılığıyla rüşvetlerin tapu görevlilerine ulaştırılması dikkati çekti.

Kaçak Kazanç ve Sonuçlar

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre, şüphelilerin rüşvet yoluyla gerçekleştirdiği usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. Operasyonun detayları, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, yetkililer sürecin devam edeceğini açıkladı.