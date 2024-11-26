Başbakan Meloni, Cinsel Şiddet Olaylarında Göçmen Oranının Artışını Vurguladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkedeki cinsel şiddet olaylarında göçmenlerin oranının giderek arttığını duyurdu. Meloni, Irkçı olarak nitelendirileceğini bildiğini ifade ederek, "Göçmenler, özellikle yasadışı göçmenlerin, cinsel şiddet hadiselerinde daha yüksek bir oran oluşturduğunu" belirtti. İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Meloni, bu durumu, göçmenlerin maddi güvencelerinin olmamasıyla ilişkilendirdi.

Başbakan Meloni, hükümetin kadınlara daha fazla güvenlik sağlamayı hedeflediğini, bunun için daha fazla polis istihdam etmeyi planladıklarını ve polis eğitimlerinin önemine vurgu yaptı.

Meloni’nin kabinesindeki Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, Giulia Cecchettin adına açılan vakfın mesajında, cinsel şiddet vakalarındaki artışın yasa dışı göçle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Bu açıklama tepkilere yol açtı.

Elena Cecchettin, kardeşinin hükümet tarafından yeterince sahiplenilmediğini ve hükümetin şiddetin önlenmesi adına bir şey yapmadığını sosyal medyadan ifade etti. Başbakan Meloni’nin desteklediği Valditara, 23 Kasım'da Roma'da düzenlenen kadınlara yönelik şiddeti protesto eden yürüyüşte istifaya davet edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.