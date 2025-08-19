Başbakan Schoof: Gazze'de İnsani Yardım Birinci Önceliğimiz

Hollanda geçici hükümeti Başbakanı Dick Schoof, Gazze'deki durumu "çok kötü" olarak nitelendirerek, "(Gazze'de) İnsani yardım birinci önceliğimiz" dedi.

Videolu açıklama: Sahadaki tablo

Schoof, Hollandalılardan gelen soruları yanıtladığı video açıklamasında, "Gazze'deki durum çok kötü. Oradaki insanlar acı çekiyor, aç kalıyor, yiyecek yok, içme suyu yok, barınak yok. İnsanlar ölüyor." ifadelerini kullandı. Hollandalıların duygu ve tepkilerini anladığını belirten Başbakan, bu insani krize dikkat çekti.

Ateşkes ve insani erişim çağrısı

Gazze'deki durumun düzeltilmesinin yolunun ateşkesten geçtiğini vurgulayan Schoof, "İsrail ve bölgedeki birçok ülkeye ateşkes için baskı yapıyoruz. Sadece bu şekilde insani yardım yeniden başlayabilir, rehineler serbest bırakılabilir ve kalıcı barışçıl çözüm üzerinde çalışılabilir" dedi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler, Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin sınırsız erişiminin "mutlak bir ön koşul" olduğuna dikkat çekti ve "Sadece bu şekilde insani yardım, gerçekten Gazze Şeridi'ne ulaşabilir. İsrail, insani savaş hukuku gereği buna zorunludur." ifadesini kullandı.

Yaptırımlar ve diplomasi

Schoof, Hollanda'nın İsrail'e yönelik yaptırım araçlarına sahip olduğunu belirterek, bu baskının Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için kullanıldığını söyledi. Ancak tek başına yeterli olunamayacağını, bu nedenle Avrupa düzeyinde baskı uyguladıklarını aktardı.

Hollanda'nın Avrupa Birliği düzeyinde şiddet uygulayan yerleşimciler ve bakanlar gibi belirli kişilere yönelik yaptırımlar için çaba gösterdiğini belirten Başbakan, "Hollanda kendi başına İsrail kabinesinin iki bakanını 'istenmeyen kişi' ilan etti. Bu, onların artık Hollanda'ya girememesi anlamına geliyor." açıklamasında bulundu.

Gazeteci cinayetleri ve basın özgürlüğü

Schoof, gazetecileri hedef almanın "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, basın özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğinin savaş koşullarında da korunması gerektiğini söyledi. Gazze Şeridi'nde gazetecilere yönelik artan şiddet konusunda endişeli olduklarını belirten Başbakan, İsrail'den açıklama talep ettiklerini ve gazetecilerin Gazze'ye erişiminin sağlanıp güvenliklerinin garanti edilmesini istediklerini ifade etti.

Filistin devletinin tanınması gündemde değil

Schoof, Filistin devletinin tanınmasının şu anda Hollanda hükümeti için gündemde olmadığını ancak iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Başbakan, "Hollanda iki devletli çözüm için çalışmaya devam ediyor ve bu bağımsız bir Filistin devleti ile güvenli bir İsrail anlamına geliyor. Şu anda Hollanda hükümeti için Filistin devletinin tanınması gündemde değil." ifadelerini kullandı.

Filistin devletinin tanınmasının hassas bir değerlendirme gerektirdiğini vurgulayan Schoof, bunun bölgedeki kalıcı çözüme katkısının yanı sıra Filistin Yönetimi'nde yapılması gereken reformlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.