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Başı Kapalı Vatandaşa Saldırı: Polisleri Hakkari'ye Sürdürme Tehditi! 'Başımıza Ne Geldiyse Bu Kapalılardan Geldi!'

Kozlu ilçesinde bir markette yaşanan fiyat anlaşmazlığı sonucu kasiyer ile müşteri arasında çıkan tartışma büyüdü. Müşterinin oğlu olan halk eğitim merkezi müdür yardımcısı, kasiyere ve polislere hakaret ederek tehditler savurdu.

Yayın Tarihi: 04.03.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 16:54
Başı Kapalı Vatandaşa Saldırı: Polisleri Hakkari'ye Sürdürme Tehditi! 'Başımıza Ne Geldiyse Bu Kapalılardan Geldi!'

Kozlu’da Market Kavgası: Müdür Yardımcısı Gözaltına Alındı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir markette alışveriş yapan K.D. isimli vatandaş, aldığı ürünün fiyatının etiketle uyuşmadığını iddia etti. Ayrıca bir arkadaşı için aldığı sigarayı başka bir marka ile değiştirmek istedi. Ancak kasiyer Ö.B. bu talebi kabul etmeyince aralarında tartışma çıktı. K.D. olayı Kozlu halk eğitim merkezinde müdür yardımcısı olarak çalışan oğlu Onur D.'ye bildirdi.

POLİSLERE TEHDİT VE HAKARET

Polis ekiplerinin de haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Onur D., kasiyere ve polislere hakaret ederek “Kimi aldığınıza dikkat edin, hepinizi Hakkari’ye sürdürürüm” diye tehdit etti. Ö.B.'nin başörtülü olmasından dolayı da “Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi” diye bağırdı. Polis ekipleri, Onur D.'yi gözaltına almak isteyince direndi.

ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Onur D., polis ekiplerinin zorlukla gözaltına aldığı şüpheli, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edilen Onur D., savcılık sorgusunda şeker hastası olduğunu ve bir anlık öfkeyle yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi. Ö.B.'den de özür dileyen Onur D., polise mukavemet ve kamu görevlisine hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Savcılık, şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kozlu’da market kavgası neden çıktı?

Kozlu’da market kavgası, müşterinin aldığı ürünün fiyatının etiketle uyuşmadığını iddia etmesi ve sigara değiştirmek istemesi nedeniyle çıktı.

Kozlu’da market kavgasında kim gözaltına alındı?

Kozlu’da market kavgasında, müşterinin oğlu olan halk eğitim merkezi müdür yardımcısı Onur D. gözaltına alındı.

Kozlu’da market kavgasında gözaltına alınan şüpheli serbest mi?

Kozlu’da market kavgasında gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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