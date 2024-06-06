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Basın kartı ile ilgili yönetmelik değişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

Basın kartıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Bu değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:40
Basın kartı ile ilgili yönetmelik değişti: Resmi Gazete’de yayımlandı

“Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de bugün (6 Haziran) yerini aldı. Yeni değişiklikle birlikte, sürekli basın kartı almak için gereken 18 yıllık mesleki hizmette, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak.

Öte yandan yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Anadolu Ajansında (AA) ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT) haber alanında çalışmayan kişilere basın kartı verilmemesi kararlaştırıldı. Basın kartı, unvanı Resmi Gazete'de yayımlanan ve alanla ilişkili kişilere verilebilecek.

AA'da basın kartı alabilecek kişiler arasında ise yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, haber direktörleri, müdürler ve muhabirler gibi unvanlar yer alıyor.

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