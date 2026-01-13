Başiskele'de Gazze Şehitleri Camii'nde İnşaat Sona Yaklaştı

Başiskele Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Vezirçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen Gazze Şehitleri Camisinin inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalarda son durum

Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekipten son duruma ilişkin bilgi aldı. Caminin iç tezyinatında klasik hat sanatı ile modern motiflerin harmanlandığı; iki katlı planlanan caminin minare yapımının tamamlandığı, çevre düzenlemesi ve son rötuşların sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Özlü, caminin kısa sürede ibadete açılmasının hedeflendiğini belirterek, "Gazze Şehitleri Cami inşaatımızda yürüttüğümüz çalışmalarımızın artık sonuna yaklaşıyoruz. Bu anlamlı projemizi, hayırseverlerimizin de büyük desteğiyle inşallah en kısa sürede tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.

