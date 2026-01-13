Başiskele'de Gazze Şehitleri Camii'nde İnşaat Sona Yaklaştı

Başiskele Vezirçiftliği'ndeki Gazze Şehitleri Camii'nde inşaat tamamlanma aşamasına geldi; minare hazır, iç tezyinat ve çevre düzenlemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:04
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:04
Başiskele'de Gazze Şehitleri Camii'nde İnşaat Sona Yaklaştı

Başiskele'de Gazze Şehitleri Camii'nde İnşaat Sona Yaklaştı

Başiskele Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle Vezirçiftliği Mahallesi'nde inşa edilen Gazze Şehitleri Camisinin inşaat çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Çalışmalarda son durum

Belediye Başkanı Yasin Özlü, teknik ekipten son duruma ilişkin bilgi aldı. Caminin iç tezyinatında klasik hat sanatı ile modern motiflerin harmanlandığı; iki katlı planlanan caminin minare yapımının tamamlandığı, çevre düzenlemesi ve son rötuşların sürdüğü belirtildi.

Belediye Başkanı Özlü, caminin kısa sürede ibadete açılmasının hedeflendiğini belirterek, "Gazze Şehitleri Cami inşaatımızda yürüttüğümüz çalışmalarımızın artık sonuna yaklaşıyoruz. Bu anlamlı projemizi, hayırseverlerimizin de büyük desteğiyle inşallah en kısa sürede tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden ilçemize ve bölge halkımıza hayırlı olsun" dedi.

BAŞİSKELE'DE YAPIMI DEVAM EDEN GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİSİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINA...

BAŞİSKELE'DE YAPIMI DEVAM EDEN GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİSİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.

BAŞİSKELE'DE YAPIMI DEVAM EDEN GAZZE ŞEHİTLERİ CAMİSİNDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Kartpostallık Kar Görüntüleri
2
Esenyurt Belediyesi'nden Metrobüs Duraklarında Çorba İkramı
3
Diyarbakır’da 25 Bitkili Doğal Karışım: Kışın Soğuk Algınlığına Karşı Etkili
4
Vali Gökmen Çiçek Talas'ta Ev Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi
5
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Öz Değerlendirme Denetimleri Başarıyla Tamamlandı
6
Burdur Aile Akademisi'nde Aile İçi İletişim ve 37 Faile 13 Haftalık Şiddet Eğitimi
7
Atatürk Üniversitesi'nde Sağlık Personeline Tüberküloz Eğitimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları