DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.760.968,62 -0,18%

Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Kar yağışıyla dolup taşan Uludağ yolunda jandarma sıkı denetim uyguladı; her 10 saniyede bir araç geçişi, kış lastiği kontrolleri ve bazı bölgelere giriş yasağı uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 09:48
Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Kar yağışının ardından Uludağ'a adeta akın başladı. Milli Park gişelerinden her 10 saniyede bir araç geçişi olurken, bölgede yoğunluk yaşandı ancak trafik akışında herhangi bir aksama gözlenmedi.

Yılbaşı hareketliliği ve yol yoğunluğu

Uludağ'da kar yağışıyla birlikte başlayan yılbaşı hareketliliğinde, saatte yaklaşık 500 araç geçişi kaydedildi. Ziyaretçiler zirvede karın ve tesislerin sunduğu imkanların tadını çıkardı.

Jandarma denetimleri ve tedbirler

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında jandarma trafik ekipleri lastik kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Ayrıca, Bakacak Seyir Terası ile Orman Köşkleri bölgesine araç girişleri tedbir amaçlı kapatıldı.

Acil durum ekiplerinin koordinasyonu

Bölgede güvenlik ve koordinasyon için jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve JAK ekipleri 7/24 esasına göre görev yaptı. Alınan önlemler sayesinde trafik güvenliği sağlanırken, Uludağ'a çıkan vatandaşlar zirvede sorunsuz bir şekilde eğlendi.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULUDAĞ’A AKIN BAŞLADI. MİLLİ PARK GİŞELERİNDEN HER 10 SANİYEDE BİR ARAÇ...

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULUDAĞ’A AKIN BAŞLADI. MİLLİ PARK GİŞELERİNDEN HER 10 SANİYEDE BİR ARAÇ GEÇERKEN, JANDARMA EKİPLERİ TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TİTİZLİKLE SAĞLADI.

KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ULUDAĞ’A AKIN BAŞLADI. MİLLİ PARK GİŞELERİNDEN HER 10 SANİYEDE BİR ARAÇ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da çürümüş zeytin ağaçları sanat eserine dönüşüyor
2
Ağrı'da Kar Yağışı: 423 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi
4
Kışta Çocuk Sağlığı: Bağışıklık, Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Önerileri
5
Kars'ta Kar Engelini Aşan Sağlık Ekipleri: Hasta 2 Saatte Hastaneye Ulaştırıldı
6
Tekirdağ’da Sağlık Kadroları Güçleniyor: 126. Devlet Hizmet Yükümlülüğüyle Yeni Hekimler
7
Kahramanmaraş'ta Enerji İçecekleri Yerine Doğal Kış Çaylarına Talep Arttı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti