Uludağ Beyaza Büründü: Jandarmadan Sıkı Trafik Denetimi

Kar yağışının ardından Uludağ'a adeta akın başladı. Milli Park gişelerinden her 10 saniyede bir araç geçişi olurken, bölgede yoğunluk yaşandı ancak trafik akışında herhangi bir aksama gözlenmedi.

Yılbaşı hareketliliği ve yol yoğunluğu

Uludağ'da kar yağışıyla birlikte başlayan yılbaşı hareketliliğinde, saatte yaklaşık 500 araç geçişi kaydedildi. Ziyaretçiler zirvede karın ve tesislerin sunduğu imkanların tadını çıkardı.

Jandarma denetimleri ve tedbirler

Yılbaşı hazırlıkları kapsamında jandarma trafik ekipleri lastik kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi. Kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi. Ayrıca, Bakacak Seyir Terası ile Orman Köşkleri bölgesine araç girişleri tedbir amaçlı kapatıldı.

Acil durum ekiplerinin koordinasyonu

Bölgede güvenlik ve koordinasyon için jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve JAK ekipleri 7/24 esasına göre görev yaptı. Alınan önlemler sayesinde trafik güvenliği sağlanırken, Uludağ'a çıkan vatandaşlar zirvede sorunsuz bir şekilde eğlendi.

