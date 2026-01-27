Başiskele'de Yarıyıl Coşkusu: 'Kuzucuk' Müzikali Çocuklardan İlgi Gördü

Başiskele'de yarıyıl coşkusu: 'Kuzucuk' Müzikali çocuklarla buluştu

Başiskele'de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Kuzucuk Müzikali', yarıyıl tatilindeki çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik ayrıntıları

Başiskele Belediyesi'nin ocak ayı programı kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gösteride, sevilen çizgi film karakteri Kuzucuk ve arkadaşları sahne aldı. Ailelerin çocuklarıyla katıldığı müzikal, iki seans halinde sunuldu.

Renkli dekorlar ve canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen interaktif gösteri, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kültür sanat takvimi devam ediyor

Belediyenin kültür sanat programı, ay sonuna kadar farklı etkinliklerle sürüyor. Program kapsamında bu akşam saat 20.00'de yetişkin tiyatrosu 'Masanın Altında' sahnelenecek. Ayrıca 28 Ocak Çarşamba günü Barbaros Mahallesi Kütüphanesi'nde 'Kültür Söyleşileri', 31 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.00 seanslarında animasyon film gösterimi gerçekleştirilecek.

Biletli oyunların temini Kocaeli Şehir Tiyatroları internet sitesi üzerinden yapılabiliyor; ücretsiz etkinliklerin katılımının ise rezervasyonlu olduğu belirtildi.

