Başiskele'de Yarıyıl Coşkusu: 'Kuzucuk' Müzikali Çocuklardan İlgi Gördü

Başiskele Belediyesi'nin ocak programı kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde sahnelenen 'Kuzucuk Müzikali', yarıyıl tatilindeki çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:55
Başiskele'de Yarıyıl Coşkusu: 'Kuzucuk' Müzikali Çocuklardan İlgi Gördü

Başiskele'de yarıyıl coşkusu: 'Kuzucuk' Müzikali çocuklarla buluştu

Başiskele'de kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen 'Kuzucuk Müzikali', yarıyıl tatilindeki çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlik ayrıntıları

Başiskele Belediyesi'nin ocak ayı programı kapsamında Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen gösteride, sevilen çizgi film karakteri Kuzucuk ve arkadaşları sahne aldı. Ailelerin çocuklarıyla katıldığı müzikal, iki seans halinde sunuldu.

Renkli dekorlar ve canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen interaktif gösteri, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kültür sanat takvimi devam ediyor

Belediyenin kültür sanat programı, ay sonuna kadar farklı etkinliklerle sürüyor. Program kapsamında bu akşam saat 20.00'de yetişkin tiyatrosu 'Masanın Altında' sahnelenecek. Ayrıca 28 Ocak Çarşamba günü Barbaros Mahallesi Kütüphanesi'nde 'Kültür Söyleşileri', 31 Ocak Cumartesi ise 14.00 ve 19.00 seanslarında animasyon film gösterimi gerçekleştirilecek.

Biletli oyunların temini Kocaeli Şehir Tiyatroları internet sitesi üzerinden yapılabiliyor; ücretsiz etkinliklerin katılımının ise rezervasyonlu olduğu belirtildi.

BAŞİSKELE'DE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "KUZUCUK MÜZİKALİ" ÇOCUKLARDAN İLGİ...

BAŞİSKELE'DE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "KUZUCUK MÜZİKALİ" ÇOCUKLARDAN İLGİ GÖRDÜ

BAŞİSKELE'DE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA SAHNELENEN "KUZUCUK MÜZİKALİ" ÇOCUKLARDAN İLGİ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fidan: Gümrük Birliği Güncellenecek, Vize Serbestisi Hedefte
2
Fındık Fiyatları 275 TL'de Durağanlaştı
3
Morris Şinasi Çocuk Hastanesi 2026 Programına Alındı: Manisa'ya 100 Yataklı Yeniden Açılış
4
Bodrum'da Fırtına Alarmı: Belediye Ekipleri Teyakkuza Geçti
5
Fidan: Gümrük Birliği Güncellemesi ve Vize Serbestisi Önceliğimiz
6
Kayseri'de Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Coşkulu Yarıyıl Etkinlikleri
7
GÖKTİM Melikgazi'de Kayıtlar Başladı — Geleceğin Teknoloji Liderleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları