Fındık Fiyatları 275 TL'de Durağanlaştı

Sezon başında 350 TL'yi bulan fındık fiyatları, yeni yıl düşüşünün ardından 275 TL'ye sabitlenerek piyasada durgunluğa yol açtı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:04
Sezonun zirvesi 350 TL'yi gördü, yeni yılın ilk haftalarında sert düşüş yaşandı

Sezon içinde 350 TL sınırını aşan fındık fiyatları, yeni yılın ilk haftalarında görülen düşüşün ardından 275 TL seviyesinde sabitlenerek durağan bir seyir izliyor.

TMO'nun Giresun kalite fındık için açıkladığı 200 TL taban fiyatın ardından fiyatlar sezona 220 lira seviyesinden giriş yapmış; ekim ve kasım aylarında ise 350 TL üzerine yükselmişti. Üreticilerin 400 lira beklentisine rağmen fiyatlarda dalgalanma yaşandı.

Yeni yılla birlikte fiyatlarda görülen ani düşüş sonrası piyasada hareketlilik azaldı; geçen haftadan itibaren fiyatlar sabit bir görünüm sergiliyor.

Öte yandan, üreticilerin ortak kuruluşu FİSKOBİRLİK'e bağlı Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifi'nde Giresun kalite fındığın 50 randıman fiyatı 287 TL olarak işlem görüyor. Buna ek olarak üreticilere randıman başına 5 lira 74 kuruş ödeme yapılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

