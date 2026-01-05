Başiskele KALE projeleriyle 2025'te binlerce aileye dokundu

'KALE' ile güçlenen kadınlar, pekişen aile bağları

Başiskele Belediyesi, 2025 yılında 'KALE' markası altında yürüttüğü çalışmaların sonuçlarını paylaştı. "En Sağlam Kalemiz, Ailemiz" mottosuyla hayata geçirilen projeler, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki görünürlüğünü artırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce faaliyet gösteren Aile Danışma ve Yaşam Merkezi aracılığıyla bin 87 vatandaş psikolojik danışmanlık hizmeti aldı. Sağlıklı yaşam bilinci kapsamında bin 271 kişi diyetisyen desteğiyle buluştu; Aile Akademisi eğitimlerine ise 260 vatandaş katıldı.

İçsel gelişime yönelik çalışmalar da yoğun ilgi gördü: 'Ruhuma İyi Bak' atölyesinde 212 kişi yer alırken, Anne-Çocuk Atölyesi ebeveyn-çocuk bağını güçlendirmek üzere 344 katılımcıyı ağırladı. Doğal yaşamı ve iyilik halini destekleyen Aromaterapi Atölyesi ise 82 kadına ulaştı.

Mesleki eğitimler ve üretime destek

Başiskele Meslek Edindirme Kursları (BAŞ-MEK), 2025'te kadınlara mesleki ve hobi amaçlı eğitimler sunmaya devam etti. 24 farklı kurs merkezinde, dikiş nakıştan iğne oyasına, filografiden hat sanatına kadar 16 ayrı branşta toplam bin 161 kadın kursiyer eğitim aldı. Pastacılık Akademisi ise 121 yeni şef adayını mezun etti.

Kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı BAŞKEM Mağazası'nda 630 ürün satıldı; bu satışlardan elde edilen 242 bin 619 TL gelir doğrudan kadın üreticilerin bütçesine aktarıldı.

Aileye yönelik programlar ve etkinlik takvimi

Yeni kurulan yuvaların sağlam temeller üzerine kurulması amacıyla düzenlenen Evlilik Okulu'ndan 122 çift faydalandı. 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında ise 400 aileye ulaşarak ailelerin sevincine ortak olundu.

2025 boyunca her aya yayılan etkinliklerle kadınların sosyal hayattaki rolü ve girişimciliği desteklendi. Kadın girişimcileri ve yerel alışveriş kültürünü güçlendirmek amacıyla 14-15 Şubat tarihlerinde Baş'ka Fest düzenlendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Merve Gülcemal ile özel bir söyleşi gerçekleştirildi. 23 Nisan'da Aile Yılı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ile aile bağları sanata yansıtıldı.

Mayıs ayında yoğun bir program uygulandı: 11 Mayıs'ta Anneler Günü Kadın Konseri, 15 Mayıs'ta Aile Haftası'na özel "Aile Yürüyüşü" ve 28 Mayıs'ta BAŞ-MEK Yıl Sonu Kapanış Programı gerçekleştirildi. Yaz aylarında ise 9-10 Ağustos tarihlerinde 5. Geleneksel BAŞKEM Kadın El Emeği Festivali ile kadın üreticiler bir araya geldi.

Başiskele'de 2025 boyunca yürütülen 'KALE' projeleri, psikolojik destekten mesleki eğitime, üretimden kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede binlerce kadına ve aileye dokundu; yerel düzeyde sürdürülebilir destek mekanizmaları oluşturmayı hedefledi.

