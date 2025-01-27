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'Başka Bir Gün' Dizisi 30 Ocak'ta ATV'de Başlıyor

Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Başka Bir Gün', 30 Ocak'ta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:21
'Başka Bir Gün' Dizisi 30 Ocak'ta ATV'de Başlıyor

'Başka Bir Gün' Dizisi ATV Ekranlarında

Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi 'Başka Bir Gün', 30 Ocak'ta ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, dizi BBC'nin sevilen yapımı 'Keeping Faith''ın uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Senaristler ve Yönetmen

Dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı. Yönetmenlik koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

Başrol Oyuncuları

Dizinin başrollerinde usta isimler Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı yer alıyor. Ayrıca, oyuncu kadrosunda Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya da bulunuyor.

Konu

'Başka Bir Gün', çocuklarına bakmak için avukatlığı bırakan Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliği bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla nasıl değiştiğini anlatıyor. Bu olayın ardından gelişen çarpıcı olaylar ve dram dolu anlar izleyiciyi ekranlara kilitleyecek.

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