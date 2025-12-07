Başkale Beyaza Bürüdü: Yoğun Kar Ulaşımı Zorlaştırdı
Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede yerini kara bıraktı ve ilçe beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler aldı.
Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı temizlerken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde çalışma yürüttü.
İlçede yaşayan vatandaşlardan Sefer Durmaz, kar yağışının beklendiğini söyledi.
