Başkale Beyaza Bürüdü: Yoğun Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

Van'ın Başkale ilçesinde sabah başlayan sağanak kara dönüştü; ilçe beyaza büründü, sürücüler zorlandı. Ekipler ve esnaf temizleme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:26
Başkale Beyaza Bürüdü: Yoğun Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

Başkale Beyaza Bürüdü: Yoğun Kar Ulaşımı Zorlaştırdı

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede yerini kara bıraktı ve ilçe beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler aldı.

Esnaf, iş yerlerinin önünde biriken karı temizlerken, belediye ekipleri de ilçe merkezinde çalışma yürüttü.

İlçede yaşayan vatandaşlardan Sefer Durmaz, kar yağışının beklendiğini söyledi.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

VAN'IN BAŞKALE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nam Nam ve Yuvarlak Çayı'nın Taşkını Köyceğiz Gölü'nü Yükseltti
2
Yenibosna'da Su Baskını: M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Durağı Sular Altında
3
Netanyahu: "Ateşkesin ikinci aşamasının yakında başlamasını bekliyorum"
4
Vezirköprü'de Araçta Bin 308 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
5
Samsun'da Ağaç Kesimi Kazası: Komşusunun Ölümüne Sebep Olan Şahıs Tutuklandı
6
Amasya Merzifon'da Kamyonet Kazası: 4 Yaralı
7
TAG Otoyolu'nda Yanan 3 Tır Kaldırıldı, Yol Tekrar Trafiğe Açıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi