Başkale Beyaza Büründü: Kar 20-50 cm, Gece -8 derece

Başkale Beyaza Büründü
Akşamdan sabaha kar etkili oldu
Van’ın Başkale ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederek sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.
Gece saatlerinde hava sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.
Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar, kürekle iş yerlerinin önünü temizledi.
Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
