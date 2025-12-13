DOLAR
Başkale Beyaza Büründü: Kar 20-50 cm, Gece -8 derece

Van’ın Başkale ilçesinde akşam başlayan kar sabaha dek sürdü; kar kalınlığı merkezde 20 cm'i, yükseklerde 50 cm'i buldu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 09:32
Başkale Beyaza Büründü: Kar 20-50 cm, Gece -8 derece

Başkale Beyaza Büründü

Akşamdan sabaha kar etkili oldu

Van’ın Başkale ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederek sabah saatlerinde ilçeyi beyaza bürüdü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren kar sonrası kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi buldu.

Gece saatlerinde hava sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü ve çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar, kürekle iş yerlerinin önünü temizledi.

Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

(HA-ŞAK

Başkale beyaza büründü

Başkale beyaza büründü

