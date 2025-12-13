Konya Narkotik Köpekleri: Hassas Burunlarıyla Uyuşturucu Zulalarını Buluyor

Konya Narkotik Köpekleri 'Bulamazlar' Denilen Zulaları Burunlarıyla Patlatıyor

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde titizlikle eğitilen hassas burunlu köpekler, katıldıkları operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin sakladığı zulaları tespit ederek emniyete büyük katkı sağlıyor.

Eğitim ve görev

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Köpek Eğitim Merkezi'nde aldıkları eğitimlerin ardından göreve başlayan Giz, Felix, Atena ve Odin, Konya'nın il merkezi ve tüm ilçelerinde aralıksız çalışarak uyuşturucuyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Merkez sorumlusunun değerlendirmesi

Sedat Yılmaz şunları söyledi:

"Öncelikle yapmış olduğumuz işin daha çok vicdani boyutu önemli. Çünkü yapmış olduğumuz yakalamalarda ele geçirilen uyuşturucular, gençliğin zehirlenmesini önlediği için en başta bu bizi mutlu ediyor. Birçok kişinin zehirlenmesinin önüne geçtiğimizi düşünüyorum. Daha sonra bunun iş boyutuna bakabiliriz, bir bebek gibi düşünebiliriz veya bir çocuk gibi. Yetiştirdiğiniz çocuk güzel şeyler yaptığında sizi nasıl mutlu ediyorsa köpeğimizin de bulmuş olduğu her madde bizi daha çok mutlu ediyor ve daha çok motive ediyor. Sadece Konya içerisinde değil, birçok ilde de görevlendirme aldık bu konuda. Bu tabii bizde gurur verici bir şey buradan kalkıp gittiğimiz yerde faydalı olabildiğimizi düşünüyoruz. Gerçekten gurur verici bir şey olduğunu düşünüyorum"

Operasyonlardaki katkı

Yılmaz, özel eğitimli köpeklerin operasyonlardaki katkısını da şöyle anlattı:

"Köpeklerimizin operasyon çalışmalarında kesinlikle yüzde yüz katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü zaten narkotik madde arama köpeklerinin amacı bulunmayan yani zula diye tabir ettiğimiz bulması zor olan maddeleri burunları sayesinde bulunmasıyla ilgili bir olay. Mesela zaten göz önünde duran bir maddeyi normal insan da görebildiği için köpeğe ihtiyaç duyulmuyor. Daha çok saklanmış olan veya zula olarak tabir ettiğimiz gizli bölmelere saklanmış olan maddelerin bulunmasında biz yardımcı oluyoruz. Mesela takip ettiğimiz araçlar olur veya adres operasyonları, tek adresli evlere dahi köpek yardımıyla girebiliyoruz. Açıkçası sadece büyük operasyonlarda değil, normal çalışmalarda da ekip arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar"

Yılmaz, köpeklerin uyuşturucu bağımlısı olmadığını da vurguladı:

"Birçok kişi bunu gerçekten yanlış biliyor. Bu köpeklerin aramış olduğu bir oyuncağı var. Bu oyuncağı ararken gizlenen uyuşturucuya duyarlı hale geliyor. Yani tamamen oyun odaklı gerçekleştiriyor. Tamamen topunu arıyor aramalarda"

Giz, Felix, Atena ve Odin gibi özel eğitimli köpekler, Konya'da uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalarda polis ekiplerinin en önemli destekçileri arasında yer alıyor.

