Başkale’de Kar Etkili Oldu: Kar Kalınlığı 20-50 cm

Başkale’de Yoğun Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
Van’ın Başkale ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini hissettirdi.
İlçede ölçülen kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı.
Gece saatlerinde sıcaklık sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu. Sabah iş yerlerini açan esnaflar, kürekle iş yerlerinin önünü temizledi.
Karla Mücadele Çalışmaları
Karayolları ve belediye karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
