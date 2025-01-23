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Başkan Altun'dan Şehit Astsubay Akıncı İçin Taziye Mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Astsubay Akıncı için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:30
Başkan Altun'dan Şehit Astsubay Akıncı İçin Taziye Mesajı

Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için derin bir üzüntüyle taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.

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