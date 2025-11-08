Başkan Aras: Atatürk, Dünya Tarihinin En Önemli Liderlerinden

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Atatürk'ü 87'nci ölüm yıldönümünde 'dünya tarihinin en önemli liderlerinden' olarak anıp, manevi mirasçısı olarak durmaksızın çalışacaklarını vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

"Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biridir" diyerek başladığı mesajında Başkan Aras, Atatürk’ün ülkemizin en zor koşullarında bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara inandığını, milletine önderlik ederek Milli Mücadele’yi zafere ulaştırıp bu zaferi Cumhuriyet’le taçlandırdığını vurguladı.

"Ülkemizin en zor şartlarında, bütün imkansızlıklara rağmen bağımsızlığa ve aydınlık yarınlara inanan, milletimize önderlik ederek Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran ve bu zaferi Cumhuriyet’le taçlandıran büyük Atatürk, dünya tarihinin gördüğü en önemli liderlerden biridir. O’nun Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e yürüdüğü yol, muasır medeniyetler seviyesini de aşan, çağdaş, laik, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye yoludur. Atamız, ’Benim, Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve bilimin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar’ diyerek, sorumluluğumuzu çağını aşan bir ileri görüşlülükle göstermiştir. Bugün Atamızın manevi mirasçısı olmak, O’nun yapmak ve başarmak istedikleri için aklın ve bilimin ışığında durup dinlenmeden çalışmaktan geçer. Bizler de bu bilinçle, her alanda daha güçlü, daha üretken, daha adil bir Muğla ve Türkiye için durmaksızın çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmaya, Cumhuriyetimizi daha da ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Fikirleri ve idealleriyle bugün hala yolumuzu aydınlatmaya devam eden Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum"

Başkan Aras, mesajında Atatürk’ün mirasının akıl ve bilimin rehberliğinde yaşatılacağını ve bu anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

