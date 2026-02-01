Başkan Arıcı devesi 'Özgür Çocuk'u Bıyıklıspor'a armağan etti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devesi 'Özgür Çocuk'u Bıyıklıspor'un destek gecesinde kulübe armağan etti; Atatürk portresi açık artırmaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:51
Koçarlı Belediye Başkanı destek gecesinde dikkat çekti

Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devesi 'Özgür Çocuk''u Bıyıklıspor Kulübü'ne armağan etti. Arıcı, kulübün düzenlediği destek amaçlı geceye katılarak anlamlı bir destek sağladı.

Devenin bakımı Bıyıklı Muhtarı Mustafa Turgan tarafından yapılıyor. Kulüp etkinlik kapsamında destek amaçlı bir açık artırma düzenledi; açık artırmaya çıkarılan Atatürk portresi hakkında Arıcı, 'Değerine Paha biçemem kulüp duvarında asılı kalsın' dedi.

'Devem Özgür Çocuk artık sizlere emanet. Kulübümüze spor ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum'

