Başkan Arıcı devesi 'Özgür Çocuk'u Bıyıklıspor'a armağan etti
Koçarlı Belediye Başkanı destek gecesinde dikkat çekti
Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, devesi 'Özgür Çocuk''u Bıyıklıspor Kulübü'ne armağan etti. Arıcı, kulübün düzenlediği destek amaçlı geceye katılarak anlamlı bir destek sağladı.
Devenin bakımı Bıyıklı Muhtarı Mustafa Turgan tarafından yapılıyor. Kulüp etkinlik kapsamında destek amaçlı bir açık artırma düzenledi; açık artırmaya çıkarılan Atatürk portresi hakkında Arıcı, 'Değerine Paha biçemem kulüp duvarında asılı kalsın' dedi.
'Devem Özgür Çocuk artık sizlere emanet. Kulübümüze spor ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum'
