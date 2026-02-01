Söke'de AFAD Koordinasyon Toplantısı: Şiddetli Yağışa Karşı Acil Önlemler

Söke'de AFAD Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yapıldı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlık ederken, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili birim temsilcileri hazır bulundu.

Neden toplandılar?

Meteoroloji tarafından bugün için yapılan şiddetli yağış uyarısı üzerine toplanan İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, muhtemel sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak önleyici ve müdahale tedbirleri ele alındı.

Alınan kararlar ve hazırlıklar

Toplantıda kurumlar arası görev dağılımı, kritik noktalar, ekip ve ekipman hazırlıkları ile acil durumlarda izlenecek koordinasyon süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Ekiplerin teyakkuz halinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi; gerekli durumlarda yayınlanacak uyarılar ve yönlendirmelere uyulması talep edildi.

