Söke'de AFAD Koordinasyon Toplantısı: Şiddetli Yağışa Karşı Acil Önlemler

Söke'de AFAD koordinasyon toplantısı yapıldı; sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı görev dağılımı ve önleyici tedbirler netleştirildi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:30
Söke'de AFAD Koordinasyon Toplantısı: Şiddetli Yağışa Karşı Acil Önlemler

Söke'de AFAD Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık amacıyla İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında yapıldı.

Toplantıya kimler katıldı?

Toplantıya Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlık ederken, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili birim temsilcileri hazır bulundu.

Neden toplandılar?

Meteoroloji tarafından bugün için yapılan şiddetli yağış uyarısı üzerine toplanan İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, muhtemel sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı alınacak önleyici ve müdahale tedbirleri ele alındı.

Alınan kararlar ve hazırlıklar

Toplantıda kurumlar arası görev dağılımı, kritik noktalar, ekip ve ekipman hazırlıkları ile acil durumlarda izlenecek koordinasyon süreci detaylı şekilde değerlendirildi. Ekiplerin teyakkuz halinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi; gerekli durumlarda yayınlanacak uyarılar ve yönlendirmelere uyulması talep edildi.

MUHTEMEL AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASI AMACIYLA İLÇE AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ...

MUHTEMEL AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASI AMACIYLA İLÇE AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ TOPLANTISI, SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) İDARİ BİNASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MUHTEMEL AFET VE ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMASI AMACIYLA İLÇE AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas 2026 'Çiçek Yılı'na Hızlı Başlangıç: Başkan Yalçın Essen'de İlham Aldı
2
Mersin'de Yarıyıl Tatili Şenliklere Dönüştü: Bilim, Sanat ve Doğa Etkinlikleri
3
Zayıflama İğneleri ve Tiroit Kanseri: Uzmandan Kritik Uyarı
4
AKOM uyardı: İstanbul'da akşam poyrazı, Pazartesi karla karışık yağmur
5
Antalya ve Muğla Gençlik Meclisleri Kardeşlik Protokolü İmzalıyor
6
Hava 61 Ambulans Helikopteri 2025'te 299 Hastayı Nakletti
7
Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: 97 yaşında veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları