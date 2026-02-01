Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Dilek Şeker'den Altın Tavsiyeler

Dilek Şeker'in başarı hikâyesi ve gençlere önerileri Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde anlatıldı

Osmangazi Belediyesi, 'Girişimci Kafası' söyleşileriyle girişimci adaylarını iş dünyasının başarılı isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Programlar, girişimcilik merakı olan gençlere yol göstermek ve deneyim aktarmak amacıyla düzenleniyor.

Söyleşinin bu haftaki konuğu, sıfırdan başlayarak ürünlerini bugün Türkiye’nin en büyük markasına dönüştüren Şeker Hanım Doğal Ürünler Kurucusu Dilek Şeker oldu. Etkinlik Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Şeker, iş hayatındaki yolculuğunu gençlerle paylaştı.

Dilek Şeker, girişimciliğe 40 yaşından sonra başladığını belirterek şunları aktardı: 'Hep küçüklüğümden itibaren başarılı bir iş kadını olma hayalim vardı. Bu başarımı elde etmek için çok sayıda eğitim aldım. Avrupa Birliği’nin Bursa’da düzenlediği ilk girişimcilik eğitimlerini alanlardan biriyim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2002 yılında ilk kez ulusal girişimcilik kongresi düzenledi. O kongrede doğal sabun projem birincilik ödülü aldı. Bu ödül sayesinde hayalimdeki reçel atölyemi kurdum. 30 kavanozla başladığımız reçel üretimi, fuarlarda büyük ilgi gördü ve üretim kapasitemiz hızla arttı. Kaliteli ürünler ürettiğinizde, ürünleriniz mutlaka talep görüyor.'

Genç girişimci adaylarına yönelik tavsiyelerini de paylaşan Şeker, 'Gençlere tavsiyem, öncelikle hayallerinin peşinden gitmeleri. Hayal etsinler ama bunu gönülden istesinler. Gönülden istediğiniz zaman size her kapı açılıyor. Düzenlenen eğitim çalışmalarını kesinlikle kaçırmasınlar ve önem versinler. Çok çalışıp çok sabretmeleri gerekiyor. Sabrettiklerinde çok güzel yollar açılıyor. Yorulmadan, terlemeden hiçbir zaman başarıya ulaşılamıyor. Gönülden çalışıp yaptığınız işinize güvendiğinizde çok güzel yerlere geliyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gençler, 'Girişimci Kafası' söyleşileri sayesinde başarılı girişimcilerin deneyimlerinden faydalandıklarını belirterek bu buluşmaları düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

