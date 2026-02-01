Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Dilek Şeker'den Altın Tavsiyeler

Osmangazi Belediyesi'nin 'Girişimci Kafası' söyleşisinde Dilek Şeker, 30 kavanozla başlayan reçel serüvenini ve genç girişimcilere altın değerinde önerilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:41
Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Dilek Şeker'den Altın Tavsiyeler

Osmangazi'de 'Girişimci Kafası': Dilek Şeker'den Altın Tavsiyeler

Dilek Şeker'in başarı hikâyesi ve gençlere önerileri Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde anlatıldı

Osmangazi Belediyesi, 'Girişimci Kafası' söyleşileriyle girişimci adaylarını iş dünyasının başarılı isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Programlar, girişimcilik merakı olan gençlere yol göstermek ve deneyim aktarmak amacıyla düzenleniyor.

Söyleşinin bu haftaki konuğu, sıfırdan başlayarak ürünlerini bugün Türkiye’nin en büyük markasına dönüştüren Şeker Hanım Doğal Ürünler Kurucusu Dilek Şeker oldu. Etkinlik Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Şeker, iş hayatındaki yolculuğunu gençlerle paylaştı.

Dilek Şeker, girişimciliğe 40 yaşından sonra başladığını belirterek şunları aktardı: 'Hep küçüklüğümden itibaren başarılı bir iş kadını olma hayalim vardı. Bu başarımı elde etmek için çok sayıda eğitim aldım. Avrupa Birliği’nin Bursa’da düzenlediği ilk girişimcilik eğitimlerini alanlardan biriyim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2002 yılında ilk kez ulusal girişimcilik kongresi düzenledi. O kongrede doğal sabun projem birincilik ödülü aldı. Bu ödül sayesinde hayalimdeki reçel atölyemi kurdum. 30 kavanozla başladığımız reçel üretimi, fuarlarda büyük ilgi gördü ve üretim kapasitemiz hızla arttı. Kaliteli ürünler ürettiğinizde, ürünleriniz mutlaka talep görüyor.'

Genç girişimci adaylarına yönelik tavsiyelerini de paylaşan Şeker, 'Gençlere tavsiyem, öncelikle hayallerinin peşinden gitmeleri. Hayal etsinler ama bunu gönülden istesinler. Gönülden istediğiniz zaman size her kapı açılıyor. Düzenlenen eğitim çalışmalarını kesinlikle kaçırmasınlar ve önem versinler. Çok çalışıp çok sabretmeleri gerekiyor. Sabrettiklerinde çok güzel yollar açılıyor. Yorulmadan, terlemeden hiçbir zaman başarıya ulaşılamıyor. Gönülden çalışıp yaptığınız işinize güvendiğinizde çok güzel yerlere geliyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan gençler, 'Girişimci Kafası' söyleşileri sayesinde başarılı girişimcilerin deneyimlerinden faydalandıklarını belirterek bu buluşmaları düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİLERİ İLE GİRİŞİMCİ ADAYLARINI, GİRİŞİMCİLİK...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİLERİ İLE GİRİŞİMCİ ADAYLARINI, GİRİŞİMCİLİK HAYATINDA BAŞARI ELDE ETMİŞ İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİYLE BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, "GİRİŞİMCİ KAFASI" SÖYLEŞİLERİ İLE GİRİŞİMCİ ADAYLARINI, GİRİŞİMCİLİK...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Talas 2026 'Çiçek Yılı'na Hızlı Başlangıç: Başkan Yalçın Essen'de İlham Aldı
2
Mersin'de Yarıyıl Tatili Şenliklere Dönüştü: Bilim, Sanat ve Doğa Etkinlikleri
3
Zayıflama İğneleri ve Tiroit Kanseri: Uzmandan Kritik Uyarı
4
AKOM uyardı: İstanbul'da akşam poyrazı, Pazartesi karla karışık yağmur
5
Antalya ve Muğla Gençlik Meclisleri Kardeşlik Protokolü İmzalıyor
6
Hava 61 Ambulans Helikopteri 2025'te 299 Hastayı Nakletti
7
Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlandı: 97 yaşında veda

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları