Darıca’da Gençlik Yatırımları İncelendi: Eğitim, Spor ve Teknoloji Öne Çıktı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti gençlik temsilcileri, "AK Belediyeler İz Bırakan Genç Eserler" programı kapsamında gençlere yönelik projeleri yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:49
Darıca Belediyesi tarafından eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar gençlere yönelik hayata geçirilen projeler, "AK Belediyeler İz Bırakan Genç Eserler" programı kapsamında kamuoyuna tanıtıldı. İncelemeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ve AK Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan katıldı.

Ziyaret edilen merkezler

Program çerçevesinde gençlerin eğitim, kültür ve sosyal gelişimine katkı sunan merkezler detaylı şekilde gezildi. Ziyaret edilen noktalar arasında Millet Kütüphanesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Rüstem Metin Yurttaş Kültür Merkezi ve Darıca Hizmet Kompleksi yer aldı. Her merkezde yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Gençlere sunulan imkanlar yerinde incelendi

Ayrıca gençlere yönelik spor ve kültürel faaliyet alanları da ziyaret edildi. İncelenen tesisler arasında Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Darıca Şehir Stadyumu Sentetik Saha, Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu, E-Spor Merkezi, Ahmet Çalık Spor Kompleksi ve Futbol Sahaları, Darıca Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzları ve yapımı devam eden Atatürk Caddesi Spor Kompleksi bulunuyor. Bu alanlarda gençlere sunulan imkanlar yerinde değerlendirildi.

Açıklamalar ve değerlendirmeler

Başkan Muzaffer Bıyık ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini önceleyen bir anlayışla projeler ürettiklerini belirterek, "Eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençliğe yapılan her yatırım, Darıca’nın ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi. Bıyık, gençlerin sadece bugünün değil yarının da teminatı olduğunu vurguladı ve Darıca Belediyesi olarak gençleri merkeze alan bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

AK Parti gençlik kollarından değerlendirme

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak ise Darıca Belediyesine teşekkür ederek, "AK Belediyeler İz Bırakan Genç Eserler Projemiz kapsamında Darıca’da çok kıymetli çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık’ın gençlere değer veren, onların gelişimini önceleyen vizyoner projeler üretmesi son derece kıymetli. Gençliğe yapılan bu yatırımlar için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İncelemeler, Darıca’da gençlerin eğitim, kültür, spor ve teknoloji alanlarında gelişimini destekleyecek projelerin artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.

