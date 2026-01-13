Başkan Arıcı talimatıyla Kızılkaya'daki yangınzedeye ev yapımı başladı

Koçarlı Belediyesi, mağduriyeti gidermek için harekete geçti

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kızılkaya Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda çıkan yangında zarar gören konut, Koçarlı Belediyesi’nin girişimleriyle yeniden inşa ediliyor.

Yangın sonrası mağduriyet yaşayan vatandaşın yeniden güvenli bir yuvaya kavuşması amacıyla Belediye Başkanı Özgür Arıcı’nın talimatıyla yapım çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Raci Aydemir yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Yardımcısı Aydemir, belediye olarak vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Koçarlı Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kızılkaya Mahallesi’nde yangın nedeniyle zarar gören evin yapım çalışmaları, Başkanımız Özgür Arıcı’nın talimatıyla başlatıldı. Başkan Yardımcımız Raci Aydemir de çalışmaları yerinde inceledi."

Belediye, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

