Başkan Böcek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:43
Başkan Böcek, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Antalya'dan Önemli Destek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhttin Böcek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldığını duyurdu. Bu etkinlik, fotoğrafçılık tutkunları ve medya üzerinde büyük bir etki yaratıyor.

Anadolu Ajansı'na Destek

Böcek, oylamada yer alarak Anadolu Ajansı'nın önemli bir etkinliğini destekleme fırsatını değerlendirdi. Bu tür organizasyonların, görsel sanatların geliştirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Başkan Böcek'in bu katılımı, Antalya'nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

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