Başkan Çerçioğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin önemine vurgu yaparak tüm basın mensuplarını kutladı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:02
Aydın Büyükşehir Belediyesi — 10 Ocak

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajla basın mensuplarına teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında şunları kaydetti; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, toplumun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına sorumluluk üstlenen basın mensuplarımız için bir kutlama günü haline gelmiştir. Milletimizin sesi olan gazeteciler; toplumsal barışın, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sunan önemli bir görev ifa etmektedir. Cumhuriyet tarihimiz; zor şartlar altında dahi mesleğini onuruyla icra eden, kamu yararını her zaman ön planda tutan çok sayıda basın kahramanına tanıklık etmiştir. Bugün de gazeteciler, meslek ilkeleri ve sorumluluk bilinciyle halkın haber alma hakkını korumaya devam etmektedir. Demokratik hayatın güçlenmesi ve toplumsal bilincin gelişmesi açısından basının rolü son derece önemlidir. Türk basın tarihi, emekliliği olmayan bu mesleğin onurlu mensupları ile bugünlere gelmiştir. Bu vesileyle, büyük bir özveriyle görevlerini yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Çerçioğlu, mesajında basının demokratik yaşamdaki önemine dikkat çekti ve tüm gazetecilere başarı dileklerini iletti.

