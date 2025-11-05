Başkan Çetinkaya, Karabük’te Cadde Düzenlemelerini Yerinde İnceledi

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Kemal Güneş, Ömer Lütfü Özaytaç ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerindeki düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:10
Merkez caddelerde çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir merkezindeki Kemal Güneş, Ömer Lütfü Özaytaç ve Albay Karaoğlanoğlu caddelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Cadde esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Çetinkaya, talep ve önerileri dinleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında cadde düzenlemeleri, kaldırım yenilemeleri, aydınlatma ve kent estetiğine yönelik çalışmaların son durumu masaya yatırıldı. Çetinkaya, kent merkezinin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan daha modern bir yapıya kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Çalışmaların sadece fiziki dönüşüm değil, şehir yaşamına değer katma amacı taşıdığını söyleyen Çetinkaya:

Kemal Güneş, Ömer Lütfü Özaytaç ve Albay Karaoğlanoğlu Caddeleri, Karabük’ün en yoğun bölgeleri arasında yer alıyor. Hemşehrilerimizin güvenli ve konforlu bir şekilde vakit geçirebileceği, esnafımızın ise iş potansiyelini artırabileceği modern alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Şehrimizin kalbini daha canlı ve düzenli hale getiriyoruz.

Ziyaret sırasında Başkan Çetinkaya ile bir araya gelen vatandaşlar ve esnaflar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ulaşım, kaldırım ve cephe düzenlemeleriyle caddelerin daha modern ve güvenli bir görünüme kavuştuğunu belirten vatandaşlar, belediye ekiplerine de teşekkür etti.

