Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Merkez Büfe Park'taki yenileme ve peyzaj çalışmalarını inceledi; ekip ve vatandaşlarla buluştu, 2026 planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:19
Nazilli merkezinde devam eden yenileme ve peyzaj çalışmaları yerinde denetlendi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, sabah mesaisine kent merkezinde başladı. Vatandaşların uygun fiyatlarla vakit geçirebileceği belediye işletmesi Merkez Büfe Parkta yürütülen yenileme ve peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tetik, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İncelemenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle bir araya gelen Başkan Tetik, kahvaltıda emekçilerle sohbet ederek taleplerini ve önerilerini dinledi. Saha ziyaretinde vatandaşlarla da görüşen Tetik, gelen talepleri doğrudan dinleyip çözüm için gerekli talimatları verdi.

Başkan Tetik, Nazilli’nin sorunlarını yakından bildiğini ve çözüm için sahada olduğunu vurguladı. 2026 yılı içerisinde yapılacak tüm çalışmaların detaylı şekilde planlandığını belirten Tetik, projelerin şehir estetiğini ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti.

"Nazilli’nin geleceğini planlı ve sürdürülebilir adımlarla inşa ediyoruz. Tüm müdürlük ve birimlerimizle güçlü bir Nazilli Belediyesi oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Nazilli Belediyesi, yürütülen yenileme ve peyzaj projeleriyle kentin ortak kullanım alanlarını iyileştirmeye devam edecek. Başkan Tetik, sahada yapılan denetimlerle hem uygulamanın hızlandırılmasını hem de vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

