Kayseri'de Hatalı Şerit Değişimi Motosiklet Sürücüsünü Düşürdü: Sürücü Gözaltına Alındı

Kayseri'de Hatalı Şerit Değişimi Motosiklet Sürücüsünü Düşürdü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, düz yolda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, hatalı şerit değişikliği yapan bir otomobil sürücüsü nedeniyle devrildi.

Soruşturma ve gözaltı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucunda kazaya sebep olan otomobil sürücüsü D.S. (59) hakkında 'hatalı şerit değiştirerek, yaralamalı kazaya sebebiyet vermek' suçundan işlem başlatıldı. Kaza tutanağında asli kusurlu sayılan D.S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralı ve görüntüler

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiği öğrenildi. Olay anı, arkadan ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

