Kayseri'de Polise Çarpıp Kaçan Sürücü 1.73 Promil Çıktı: 68 bin 466 TL Ceza

Olay ve müdahale

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobil, uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak kaçtı.

Olay, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A. ve Ü.M., bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin çalışması sonucu dört şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru hafif şekilde yaralandı ve olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Soruşturma ve yapılan işlemler

Yapılan alkol ölçümünde sürücünün 1.73 promil alkollü olduğu belirlendi. E.S.T. hakkında 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 68 bin 466 TL idari para cezası kesildi ve araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, "Görevli meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, tedavi sonrası taburcu edilmiş ve 5 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

