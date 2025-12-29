DOLAR
Başkan Genç Çamlıktepe'de Afet Bölgesini İnceledi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 18 Haziran 2019'daki heyelanın ardından Çamlıktepe Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 19:01
Araklı'daki 18 Haziran 2019 heyelanının izleri yerinde değerlendirildi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu heyelan nedeniyle afet bölgesi ilan edilen Çamlıktepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Genç'e incelemelerinde Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Serdan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Genç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "2019’daki afet sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde önemli çalışmalar yapıldı. Karayolları, DSİ, Büyükşehir ve Araklı belediyeleri birlikte çalışıyor. İki mahallemizin yollarının istinat çalışmalarını yapıyoruz. Bu çalışmalarımız tamamlandığında yolların üst yapısını da yapıp Çamlıktepe ve Yüceyurt mahallelerimizin ulaşımını kolaylaştıracağız. Çalışmaları en hızlı şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun".

Başkan Genç, yürütülen istinat ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol üstyapısı çalışmalarına geçileceğini ve bölge ulaşımının rahatlatılacağını vurguladı.

