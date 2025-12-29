Beylikdüzü ve Avcılar'da Sokak Aydınlatmaları 20 Gündür Arızalı

Boğaziçi Elektrik ekipleri arızalara yetişemiyor

İstanbul Avrupa yakasında, özellikle Beylikdüzü ve Avcılar ilçelerinde gece aydınlatmalarındaki arızalar uzun süredir giderilemiyor. Boğaziçi Elektrik ekipleri bölgede yoğun şikayetlere rağmen müdahale için yeterli kaynak sağlayamıyor.

Beylikdüzü Kavaklı ve Yakuplu mahallelerinde onlarca sokak aydınlatması günlerdir çalışmıyor. Kavaklı Mahallesi'nde; Fatih Sultan Mehmet Bulvarı başta olmak üzere Ayasofya, Yeşilyurt, İbrahim Müteferika caddelerinde onlarca aydınlatma direğine enerji gelmiyor.

Vatandaşlar defalarca Boğaziçi Elektrik ekiplerine şikayette bulunduklarını, ancak 20 günü aşkın süredir Kavaklı Mahallesi'ndeki 5-6 caddede geniş bir güzergahın karanlığa gömüldüğünü belirtiyor. Pazarcılar sabah erken saatlerde araç farlarıyla tezgah kurmak zorunda kaldıklarını, bölgedeki okul ve kurslara giden çocukların da zorluk yaşadığını söylüyor.

Bölgedeki 3 caminin girişlerinin karanlık olması, karşıya geçmeye çalışan cemaat için tehlike oluşturuyor. Emniyet açısından tedirgin olduklarını ifade eden vatandaşlar, 'Bu kadar uzun süredir bakım yapılmaması, gece aydınlatmalarının onarılmaması büyük bir sorumsuzluk' diye konuştu.

Avcılar tarafında ise özellikle Ambarlı Mahallesi ve E5 kenarındaki birçok aydınlatma lambasının sönük olduğu, arızalara müdahalenin 20 günü aşkın süredir geciktiği bildirildi. Bölge sakinleri bakım ekiplerinin sayısının artırılmasını ve sokak aydınlatmalarının daha kısa sürede devreye alınmasını talep ediyor.

