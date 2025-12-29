DOLAR
42,92 -0,03%
EURO
50,46 0,22%
ALTIN
5.999,9 4,03%
BITCOIN
3.760.337,94 0,02%

Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı: Sürücülere Kritik Tedbir Çağrısı

Ağrı Valiliği, gece ve sabah saatlerinde artan buzlanma riskine karşı sürücüleri hız, takip mesafesi, kış lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:08
Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı: Sürücülere Kritik Tedbir Çağrısı

Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde dikkat çağrısı

Ağrı Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riski bulunduğunu belirterek sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelinde devam ettiği vurgulanarak sürücülerin tedbirli olması istendi.

Açıklamada sürücülere verilen başlıca uyarılar şunlar: Hızınızı yol ve hava şartlarına uygun şekilde ayarlayın, takip mesafesini koruyun ve ani fren ile manevralardan kaçının.

Ayrıca açıklamada, kış lastiği ve zincir gibi gerekli ekipmanların araçta bulundurulmasının önemi hatırlatıldı.

Valilik, trafik işaretleri ve uyarılarına azami dikkat edilmesi gerektiğini belirterek can ve mal güvenliği için tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AĞRI VALİLİĞİ, İL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ÖZELLİKLE GECE VE...

AĞRI VALİLİĞİ, İL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ÖZELLİKLE GECE VE SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİNE KARŞI SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLARI UYARDI.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyadin'de Kardeşlik Köprüsü: Burgulu ile Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu
2
Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı: Sürücülere Kritik Tedbir Çağrısı
3
İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?
4
Kastamonu Daday'da Karda Mahsur Ambulans İş Makinesiyle Hastaya Ulaştırıldı
5
Kocaeli'de Yakacak Desteği Başladı: Ailelere Kasım-Nisan Arası 6 bin TL
6
Ataşehir'de 'Yeni Nesil Galericilik': Çekilişle 50 Bin TL'ye Araç Satışı
7
Yüksekova’da Ani Kalp Rahatsızlığı Geçiren Genç, Taksi Şoförünün Dikkatiyle Hastaneye Ulaştırıldı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı