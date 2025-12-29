Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı: Sürücülere Kritik Tedbir Çağrısı

Ağrı Valiliği'nden Buzlanma Uyarısı

Gece ve sabah saatlerinde dikkat çağrısı

Ağrı Valiliği, il genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riski bulunduğunu belirterek sürücüleri ve vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının kent genelinde devam ettiği vurgulanarak sürücülerin tedbirli olması istendi.

Açıklamada sürücülere verilen başlıca uyarılar şunlar: Hızınızı yol ve hava şartlarına uygun şekilde ayarlayın, takip mesafesini koruyun ve ani fren ile manevralardan kaçının.

Ayrıca açıklamada, kış lastiği ve zincir gibi gerekli ekipmanların araçta bulundurulmasının önemi hatırlatıldı.

Valilik, trafik işaretleri ve uyarılarına azami dikkat edilmesi gerektiğini belirterek can ve mal güvenliği için tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AĞRI VALİLİĞİ, İL GENELİNDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ÖZELLİKLE GECE VE SABAH SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİNE KARŞI SÜRÜCÜLER VE VATANDAŞLARI UYARDI.