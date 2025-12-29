Kocaeli'de yakacak desteği başladı: Ailelere kasım-nisan arası 6 bin TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine katkı sağlamak amacıyla yakacak desteği ödemelerine başladı. Destek, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yürütülüyor.

Programdan düzenli gıda yardımı alan aileler yararlanacak ve kasım-nisan ayları arasında aylık 1.000 TL, toplam 6 bin TL ödeme yapılacak. Uygulama, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatları doğrultusunda yürütülüyor ve ödemeler 41 Su Nakit Kartları'na yatırılıyor.

Aylık ödemeler ve başvuru süreci

İlk ödemeler kasım ayı için hak sahiplerinin kartlarına aktarıldı. Ödemeler, nisan ayına kadar toplam altı ay boyunca düzenli olarak devam edecek. Uygulamayı yürüten birim Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak bildirildi.

Yakacak desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası aracılığıyla alınıyor. Başvurular, uzman ekiplerin gerçekleştirdiği sosyal incelemelerin ardından değerlendiriliyor; yardımın türü ve kapsamı ise Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu tarafından karara bağlanıyor.

Belediye yetkilileri, desteğin kış koşullarında ailelerin ısınma sorunlarını hafifletmeyi ve vatandaşların mevsimi daha güvenli ve sağlıklı koşullarda geçirmesini amaçladığını vurguladı.

KOCAELİ'DE YAKACAK DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLARKEN, AİLELERE KASIM-NİSAN AYLARI ARASINDA TOPLAM 6 BİN TL VERİLECEK.