Kastamonu Daday'da Karda Mahsur Ambulans İş Makinesiyle Hastaya Ulaştırıldı

Kastamonu'nun Daday Dereköy'de karda mahsur kalan ambulans, Orman İşletme Müdürlüğü iş makinesiyle çekilerek hamile D.U.'ye yaklaşık 1 saatte ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:14
Kastamonu'nun Daday ilçesi Dereköy köyünde rahatsızlanan hamile D.U. için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekipleri köye ulaşmak üzere yola çıktı fakat yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans yolda mahsur kaldı.

Kurtarma çalışması

Duruma müdahale eden Daday Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makinesi yardımıyla ambulansı çekti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla ambulans hastaya ulaşabildi ve ilk müdahale evde yapıldı.

Ardından hasta, sağlık ekipleri tarafından Daday Devlet Hastanesine sevk edilerek acil serviste tedavi altına alındı. Acil serviste tedavi gören Döndü Uğuz'un eşi Yusuf Uğuz, yolu açan ve eşinin hastaneye ulaşmasını sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Diğer kurtarma çalışmaları

Ayrıca Karayolları, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı nedeniyle mahsur kalan veya kara saplanan araçları kurtardı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

