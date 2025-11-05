Başkan Kahveci: Kütahya’nın Sanayi Vizyonunu Güçlendirecek İş Birliklerine Hazırız

Üretim tesislerinde yerinde inceleme

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin sanayi ve üretim potansiyelini yerinde incelemek amacıyla çeşitli üretim tesislerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde Başkan Kahveci’ye, firma yöneticileri ve yönetim kurulu temsilcileri eşlik etti.

Görüşmelerde öne çıkan konular

Gerçekleştirilen görüşmelerde Kütahya’nın seramik ve makine sanayindeki konumu, sürdürülebilir üretim hedefleri, nitelikli istihdamın artırılması ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Başkanın mesajı

"Şehrimizin üretim gücü, ekonomimizi, kültürümüzü, emeğimizi ve geleceğimizi de şekillendiriyor. Kütahya’nın sanayi vizyonunu güçlendirecek her türlü iş birliğine ve desteğe hazırız." diyen Başkan Kahveci, Kütahya’nın üretim kültürünün önemine vurgu yaptı.

Ziyaretin sonu

Ziyaretler, karşılıklı iyi dilek temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

