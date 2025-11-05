Başkan Kotan: "Zaza dili, hepimizin ortak mirası" — Konyaaltı'nda kültürel dayanışma

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Zaza Dil Kültür Derneği etkinliğinde Zaza dilinin ortak miras olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:18
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Zaza Dil Kültür Derneği’nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bizler, farklı kültürlerin, farklı dillerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir ülkenin insanlarıyız" dedi.

Yoğun katılımın olduğu gecede Zaza kültürü, müziği ve dili üzerine paylaşımlar yapıldı. Antalya Zaza Dil Kültür Derneği Başkanı Ayhan Karasu, Başkan Kotan’ın katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların kültürel dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Kotan, UNESCO tarafından koruma altına alınan Zaza dilinin yaşatılması için emek veren herkese teşekkür etti.

Hepimizin ortak görevi

"Bu güzel buluşmada, Zaza kültürünü, dilini ve dayanışmasını yaşatmak amacıyla, sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Antalya Zaza Dil Kültür Derneği’nin bu anlamlı buluşması, kültürel çeşitliliğimizin ve kardeşliğimizin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Zaza dili, UNESCO tarafından koruma altına alınmış, kadim bir geçmişe ve zengin bir söz varlığına sahip bir dildir. Bir dili yaşatmak, bir kimliği, bir tarihi, bir kültürü yaşatmak demektir. Çünkü her dil, bir halkın belleğini, duygusunu ve dünyaya bakışını taşır. Bu nedenle Zaza diline sahip çıkmak, yalnızca Zaza halkının değil, bu topraklarda yaşayan hepimizin ortak görevidir"

"Kültürünü, dilini ve köklerini koruyan her topluluk, ülkemizin birliğine, dayanışmasına ve toplumsal barışına katkı sunar. Bu özel gecenin hazırlanmasında emeği geçen Antalya Zaza Kültür Derneği yöneticilerine, üyelerine ve bu kültürü yaşatmak için çaba gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Diliyle, müziğiyle, dostluğuyla bu akşam bizlere zenginlik katan herkese yürekten teşekkür ediyorum"

