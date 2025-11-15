Başkan Ömer Günel: Kuşadası'nda Sokak Lezzetlerine Sıkı Denetim

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in talimatıyla kent genelinde sokak lezzetleri satılan noktalarda denetimleri artırdı. Zabıta ekipleri, satılan ürünlerden numuneler alıp çalışanları hijyen ve sağlık kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetim detayları

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle sahil bandı başta olmak üzere sokak lezzeti satışı yapılan tüm noktalarda Kuşadası Belediyesi Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği çerçevesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimde satılan gıda ürünlerinden numuneler alınarak Kuşadası ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere hazırlandı. Esnaf, hijyen, saklama şartları ve gıda sağlığı konusunda bir kez daha bilgilendirildi; uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise imha edilmek üzere toplandı.

Başkan Ömer Günel ayrıca, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da gurbetçi bir ailenin gıda zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesi haberi üzerine Kuşadası’nda denetimlerin kapsamı ve sıklığı artırıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in açıklaması: "Tatil için İstanbul’a gelen ve gıda zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren ailemize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizi sarsan bu acı olayın ardından, Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Kuşadası’nda sokak lezzetleri ve gıda satışı yapılan tüm noktalarda denetimlerimizi daha da sıklaştırdık. Kentimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin ve hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Zabıta ekiplerimiz, denetimlerini periyodik ve sık aralıklarla, 7/24 esasına göre sürdürmektedir. Hafta sonu olması nedeniyle özellikle sokak lezzetleri satışının yoğun olduğu alanlarda kontroller artırılarak devam edecektir"

