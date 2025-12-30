Başiskele'de Proteo Rehabilitasyon Merkezi Yanına 5 Dönümlük Doğal Yaşam Alanı

Başiskele’de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi çevresinde yeni düzenlemeler başlatıldı. Merkezin hemen yanındaki yaklaşık 5 dönümlük alan, sokak köpekleri için doğal yaşam alanına dönüştürülmek üzere çalışmalara alındı.

Merkezin geçmişi ve isim kaynağı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin, Adıyaman’da yaşamını yitiren köpeği Proteo’nun adını taşıyan rehabilitasyon merkezi, bölgedeki sokak hayvanlarına hizmet vermeye devam ediyor. Yeni alan ile merkezin sunduğu bakım ve rehabilitasyon hizmetleri güçlendirilecek.

Projenin hedefleri ve uygulama

Projede doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsendi. Amaç, sokak köpeklerinin daha özgür, güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamalarını sağlamak. Oluşturulacak doğal yaşam alanında barınma, beslenme ve sosyal ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler yer alacak. Tedavisi ve bakımı tamamlanan köpekler, kontrollü bir şekilde bu alanda yaşamaya başlayacak.

Başiskele Belediyesi’nin vizyonu

Başiskele Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalarla birçok belediyeye örnek oluyor. Hayvan refahını önceliklendiren projelerle hem hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hem de vatandaşlarda duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor; proje hayata geçtiğinde Başiskele’nin sokak hayvanlarına yönelik örnek uygulamalarından biri olacak.

