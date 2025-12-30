Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Aydın'ın dört bir yanında eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Çalışma Alanları

Çalışmalar kapsamında güncel olarak; Kuşadası ilçesinde muhtelif noktalarda, Koçarlı ilçesi Dedeler Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesi Seki, Yeşilçam ve Arpaalan Mahalleleri'nde, Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde muhtelif noktalarda, Söke ilçesi Özbaşı ve Karacahayıt Mahalleleri'nde, Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi'nde ve Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yapılan İşler

Yürütülen çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri yenileniyor ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Başkanın Açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, AYDIN’IN DÖRT BİR YANINDA EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR.