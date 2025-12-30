DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kent genelinde Kuşadası, Koçarlı, Bozdoğan, Kuyucak, İncirliova, Söke, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar ve Efeler'de eş zamanlı yol çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:17
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Aydın'ın dört bir yanında eş zamanlı yürütülen çalışmalarla ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Çalışma Alanları

Çalışmalar kapsamında güncel olarak; Kuşadası ilçesinde muhtelif noktalarda, Koçarlı ilçesi Dedeler Mahallesi'nde, Bozdoğan ilçesi Seki, Yeşilçam ve Arpaalan Mahalleleri'nde, Kuyucak ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde muhtelif noktalarda, Söke ilçesi Özbaşı ve Karacahayıt Mahalleleri'nde, Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde, Sultanhisar ilçesi Kılavuzlar Mahallesi'nde, Yenipazar ilçesi Çulhan Mahallesi'nde ve Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde Fen İşleri ekiplerinin çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yapılan İşler

Yürütülen çalışmalar kapsamında yol yüzeyleri yenileniyor ve trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Başkanın Açıklaması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, AYDIN’IN DÖRT BİR YANINDA EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, KENT GENELİNDE YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online
2
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi
3
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal
4
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
5
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı
6
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor
7
Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları