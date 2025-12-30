Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında meydana gelen arıza, bölgedeki demiryolu trafiğinde geniş çaplı aksamalara yol açtı.

Operatörlerden gelen uyarılar

Demiryolu şirketi Eurostar yaptığı açıklamada, arızanın tüneldeki havai elektrik hattından kaynaklandığını belirterek: "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Le Shuttle'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruda ise: "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" denildi.

Hangi hatlar etkilendi, yolculara ne öneriliyor?

Açıklamalarda, Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasında sefer yapan trenlerin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca National Rail yolculara seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini tavsiye ederek, Londra St Pancras International ve Paris Nord istasyonları arasında ciddi gecikmeler ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

National Rail açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Manş Tüneli’ndeki havai elektrik hattında bir sorun var. Trenlerde ciddi gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanması muhtemeldir. Seyahatinizden önce kontrol edin, çünkü yolculuğunuz aksayabilir. Tüm yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ediyoruz".

İNGİLTERE İLE FRANSA'YI DENİZDEN BİRBİRİNE BAĞLAYAN MANŞ TÜNELİ'NDEKİ ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE LONDRA, PARİS, AMSTERDAM VE BRÜKSEL ARASINDAKİ TÜM TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.