DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,55 0,02%
ALTIN
6.031,92 -0,96%
BITCOIN
3.815.146,27 -2,01%

Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal

Manş Tüneli'ndeki havai elektrik hattı arızası nedeniyle Eurostar ve diğer operatörlerin Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel seferleri iptal edildi; yolculara erteleme öneriliyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:42
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal

Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal

İngiltere ile Fransa'yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli'ndeki elektrik hattında meydana gelen arıza, bölgedeki demiryolu trafiğinde geniş çaplı aksamalara yol açtı.

Operatörlerden gelen uyarılar

Demiryolu şirketi Eurostar yaptığı açıklamada, arızanın tüneldeki havai elektrik hattından kaynaklandığını belirterek: "Yaşanan sorun ve bunun sonucunda Le Shuttle treninin aksaması nedeniyle tüm yolcularımızın seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ederiz. Seyahat biletiniz yoksa lütfen istasyona gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Le Shuttle'ın internet sitesinde yayımlanan duyuruda ise: "Havai elektrik hattındaki bir sorun nedeniyle hizmetlerimizde ciddi aksamalar yaşıyoruz, seferlerde gecikmeler var. Sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" denildi.

Hangi hatlar etkilendi, yolculara ne öneriliyor?

Açıklamalarda, Londra, Paris, Amsterdam ve Brüksel arasında sefer yapan trenlerin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca National Rail yolculara seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini tavsiye ederek, Londra St Pancras International ve Paris Nord istasyonları arasında ciddi gecikmeler ve son dakika iptallerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

National Rail açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Manş Tüneli’ndeki havai elektrik hattında bir sorun var. Trenlerde ciddi gecikmeler ve son dakika iptalleri yaşanması muhtemeldir. Seyahatinizden önce kontrol edin, çünkü yolculuğunuz aksayabilir. Tüm yolcuların seyahatlerini başka bir tarihe ertelemelerini önemle tavsiye ediyoruz".

İNGİLTERE İLE FRANSA'YI DENİZDEN BİRBİRİNE BAĞLAYAN MANŞ TÜNELİ'NDEKİ ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA...

İNGİLTERE İLE FRANSA'YI DENİZDEN BİRBİRİNE BAĞLAYAN MANŞ TÜNELİ'NDEKİ ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE LONDRA, PARİS, AMSTERDAM VE BRÜKSEL ARASINDAKİ TÜM TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ.

İNGİLTERE İLE FRANSA'YI DENİZDEN BİRBİRİNE BAĞLAYAN MANŞ TÜNELİ'NDEKİ ELEKTRİK HATTINDA MEYDANA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Dijital Dönüşüm: İmar Başvuruları 1 Ocak 2026'de Online
2
Batman Sason'da Paletli Ambulansla 42 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi
3
Sağlıkta 2025 Bilançosu: Koruyan, Geliştiren, Üreten Sağlık
4
Manş Tüneli'nde Elektrik Arızası: Londra-Paris-Amsterdam-Brüksel Seferleri İptal
5
Konya’da Kooperatifçiliğin Kahramanları Ödüllendirildi
6
Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele Hazırlıklarını Tamamladı
7
Aydın'da Ulaşım Altyapısı Güçleniyor: Büyükşehir Çalışmaları Sürdürüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları